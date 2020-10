Honkbal: Thamen jeugd doet het goed!

De Kwakel – De honk- en softbalvereniging Thamen is aan de laatste weken van hun rare seizoen bezig en bijna alle jeugdteams draaien mee in de top 3 van hun competitie. De Honkbal Junioren (leeftijd 15 tot en met 17 jaar) hadden een drukke week. Dinsdagavond kwam Terrasvogels op bezoek om een wedstrijd in te halen. Dit werd een hele spannende wedstrijd, maar Thamen liet net te veel spelers op de honken achter en dat resulteerde in een gelijkspel, 8-8, na twee uur spelen. Zondagmiddag mochten de junioren op bezoek bij Flags in Lisse en dat ging een paar innings redelijk gelijk op, maar uiteindelijk werd het een 6-13 overwinning. De junioren spelen nog twee wedstrijden de komende weekenden en staan nu op een mooie eerste plaats in de competitie.

Tweede plek

De Honkbal Aspiranten 1 kregen zondag Badhoevedorp 2 op bezoek en dat werd een redelijk eenvoudige overwinning, 12-0, waarbij er de mogelijkheid was om wat andere pitchers warm te laten draaien voor de dubbele wedstrijd tegen UVV volgende week. Dit team zal als er geen gekke verrassingen meer zijn eindigen op een tweede plek in de competitie, maar moet nog wel vier wedstrijden spelen.

Kampioen?

De Honkbal Aspiranten 2 mocht dinsdagavond inhalen bij Quick Amsterdam 1 en dat werd een 2-15 overwinning. Zaterdag kwam Hoofddorp Pioniers 4 op bezoek en dat werd, mede met dank aan de regen, een spannende wedstrijd, maar ook dit werd een overwinning, 5-4. Komende zondag om 14.00 uur spelen de Aspiranten 2 uit bij DVH voor het kampioenschap 2020.

Tweede of derde

Op zaterdagochtend in de regen kwam Amsterdam Pirates 3 op bezoek bij de Honkbal Pupillen 1 en daar viel nog wat recht te zetten uit het begin van dit rare seizoen. En het was met recht rechtzetten, het werd een mooie 14-0 overwinning. Mede door prima pitching, maar ook doordat de verdediging prima stond te spelen. Aan slag lag deze keer de meeste winst, er werd geslagen op goeie ballen en vooral niet geslagen op wijd ballen. Op dit moment staan de pupillen op een derde plek in de competitie, maar met nog drie te spelen wedstrijden is de tweede plek nog haalbaar.

Pupillen

De Japanse Pupillen 2 kregen zondag de eigen Thamen pupillen 3 op bezoek en dat werd een ruime overwinning voor pupillen 2, die met nog twee wedstrijden te spelen ook nog mogelijkheden hebben voor het kampioenschap.

Pupillen 3 heeft een wat lastiger jaar, maar mag nog twee keer spelen tegen DVH uit Amstelveen die qua niveau wat beter bij hen past. Zondagochtend in alle vroegte was de pupillen 4 op bezoek bij Badhoevedorp en die speelden twee keer gelijk. Ook pupillen 4 speelt komende zaterdag de laatste twee wedstrijden van dit seizoen tegen Ban Topa Future Stars.

Helaas waren er door de vele regen en wat vrij weekenden bijna geen wedstrijden voor de 18+ teams maar die mogen, als het weer mee wilt werken, komende week weer volop het veld in.

Foto: Aspiranten 2 van Honk- en softbalvereniging Thamen.