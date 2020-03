Home? Maak het met bloemen gezellig!

Amstelland – Nu we massaal vanuit huis werken of noodgedwongen thuis zitten, is het fijn om bloemen in huis te hebben. Ze geven je een blij gevoel en maken het gezellig.

De topper onder de seizoensbloemen is op dit moment de tulp. Ze zijn nu volop verkrijgbaar. Eenmaal in een vaas is het een feest om ze te zien groeien en bloeien.

Ook andere voorjaarsbloemen geven een huiselijk en blij gevoel. Denk bijvoorbeeld aan hyacinten, narcissen en blauwe druifjes. Met bollen-op-pot haal je letterlijk de natuur in huis. Zodra ze een plekje hebben gekregen, groeien de bollen uit tot prachtige bloemen.

Kortom: staying@home en working@home doe je het prettigste met bloemen om je heen.