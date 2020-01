Hockey: Dubbele winst voor Qui Vive JD3

De Kwakel – Op zondagochtend stonden negen jongens van Qui Vive JD3 te trappelen om weer in de zaal te mogen hockeyen. Belangrijke wedstrijden stonden op het programma, eerst tegen Alkmaar en daarna tegen Bloemendaal, de nummer twee. Met nog maar één verloren wedstrijd in deze competitie, zat de spirit er goed in. De coaches haalden de jongens bij elkaar voor de teambespreking voorafgaand aan de wedstrijd. Daarna gingen ze veld in. Het meegereisde publiek zag een heel spannende eerste wedstrijd. Mooi uitgespeelde aanvallen, sterk verdedigend werk en een goede redding van de keeper in de verre hoek. Ondanks de voorsprong van Qui Vive maakte Alkmaar toch de gelijkmaker. Met nog een paar minuten op de klok was het Qui Vive dat met de winst aan de haal ging. Uitslag 4-5.

Er was geen tijd om lang te genieten van de overwinning, de wedstrijd tegen Bloemendaal volgde aansluitend. Lange tijd ging het gelijk op en had Qui Vive moeite om tot scoren te komen. Met nog 10 minuten op de klok was de stand 2-2 gelijk. De spanning was voelbaar onder het publiek van beide teams. Maar Qui Vive bleek daar het beste mee om te kunnen gaan en draaide de wedstrijd om naar winst. Einduitslag: 5-2 voor Qui Vive JD3.

Het was een mooie hockeyzondag, van de vierde naar de tweede plaats op de ranglijst gestegen. En met nog vier wedstrijden te gaan, dromen de jongens al een beetje over het kampioenschap.