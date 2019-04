‘Het geheim van de klik’ in de bieb

Amstelveen – Op donderdag 9 mei leer je in Bibliotheek Amstelveen alles over de verschillende menstypes en hoe deze met elkaar botsen en klikken. Monica Wardenaar geeft een interactieve lezing waardoor je anders naar jezelf en anderen gaat kijken.



Je komt in je leven heel wat mensen tegen en met een aantal van hen heb je weinig tot niets gemeen. Hier kom je vaak pas achter na het voeren van lange gesprekken. Na het bezoeken van de interactieve lezing van Monica Wardenaar over menstypes en het geheim van ‘de klik’ gaat dit voortaan compleet anders. Monica legt uit hoe je aan het uiterlijk van mensen kunt aflezen wat voor soort types het zijn. Wanneer je dit een beetje door hebt kun je op een feestje precies aanwijzen welke mensen voor jou interessant zijn om een praatje mee aan te knopen.



Tijdens deze interactieve lezing gaat het publiek aan de slag met verschillende opdrachten rondom het herkennen van menstypes. Na het doen van de opdrachten kijk je niet alleen anders naar je omgeving maar leer je ook jezelf beter kennen. Monica is trainer en datingcoach en schreef het boek ‘Jij past echt bij mij’ over het herkennen van de verschillende menstypes. De lezing is interessant voor vrijgezellen maar ook zeker voor mensen die van ‘mensen kijken’ houden.



Praktische informatie:

Menstypes: ‘Jij past echt bij mij’

donderdag 9 mei 20.00 tot 22.00 uur

Kosten: €7,50 (leden) €15 (niet-leden)