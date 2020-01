Herontwikkeling Fort bij Aalsmeer met Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 kan in het Fort bij Aalsmeer blijven en wordt betrokken bij de herontwikkeling van het fort. Op uitnodiging van de Gemeente Haarlemmermeer heeft Stadsherstel (een vennootschap met een maatschappelijk doel) een businessplan opgesteld waarin de exploitatiemogelijkheden van het fortgebouw worden aangegeven. Zij hebben ruime en bewezen ervaring in dit soort projecten.

De komende weken zal Stadsherstel samen met Crash, buurman Paul Bos, de omliggende dorpsraden en andere mogelijke belanghebbenden verkennende gesprekken voeren waarna de plannen definitief worden gemaakt.

“Voor Crash komt hiermee een einde aan 3 jaar onzekerheid en kunnen wij weer bouwen aan de verdere toekomst. Wij zijn ervan overtuigd, samen met buurman Paul Bos en anderen een significante bijdrage te kunnen leveren aan de herontwikkeling van het Fort”, aldus het bestuur in een reactie.

De aantrekkingskracht van het Crash is groot: in 2019 heeft het museum meer dan 4.000 bezoekers gehad, ruim 50% meer bezoekers dan in 2018! Hoewel de definitieve plannen zeker consequenties zullen hebben voor Crash is de opluchting bij de vrijwilligers en de mensen die geholpen zeer groot. Het vervolg wordt met vertrouwen tegemoet gezien.

Het museum in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur, op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, en elke tweede zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting Crash en veteranen hebben gratis toegang. Ook hebben donateurs van de ‘zusterstichting’ ARG in Heemskerk gratis toegang tot ons museum.

Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op www.crash40-45.nl of raadpleeg instagram of facebook.