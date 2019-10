Herfstwandeling met de boswachter

Amstelland – Ga met de boswachter op pad op zondagmiddag 3 november om 14.00 uur. In het Amsterdamse Bos struikel je over paddenstoelen, beukennootjes en mooie gekleurde bladeren.

Ontdek wat er zo mooi is aan de herfst. De wandeling is geschikt voor het hele gezin en de start is bij De Boswinkel. Kosten 5 euro per persoon.

Aanmelden kan telefonisch via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5, openingstijden: dinsdag tot en met zondag: 10.00 tot 17.00 uur.