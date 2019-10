Herfstvakantie in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom in de herfstvakantie naar het Amsterdamse Bos. Van zondagmiddag 20 tot en met zondagmiddag 27 oktober worden diverse activiteiten georganiseerd. Op zondagmiddag 20 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, ga je als teamlid aan de slag. Wie bouwt de hoogste toren, wie bouwt de beste katapult? Doe mee met team Natuur onder leiding van Natuur is een Feest. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Doe op dinsdagmiddag 22 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur allerlei boomspelletjes in het Bos. Zo leer je de bomen pas goed kennen. Voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Ga mee met detective speurneus op woensdagmiddag 23 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Hij neemt je mee naar de Crime Scene in het Bos. Een plukplaats met veren. Een opgevreten blad. Wie heeft de moorden op z’n geweten? Onder leiding van Natuur is een Feest. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders/begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor alle activiteiten via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.