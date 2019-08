Herdenking einde Japanse bezetting bij Indië-monument

Amstelveen – Het is 74 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Op donderdag 15 augustus vindt de Nationale Herdenking plaats in Den Haag, maar iets dichter bij huis is er een dag eerder de jaarlijkse herdenking in Amstelveen.

Bij het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen worden op woensdag 14 augustus de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het thema voor de herdenking van dit jaar is ‘Brandend Verlangen’. De herdenking wordt geopend door voorzitter van Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, Clemens Bouwens. Daarna volgen er toespraken van burgemeester Tjapko Poppens (Amstelveen) en luitenant kolonel Edwin Saiboo, algemeen voorzitter Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders.

Dit jaar houdt Bob Schuitemaker een toespraak over zijn jeugd achter prikkeldraad van de Japanse barakkenkampen op Sumatra. Rikkie Gieler, achterkleinkind van René Schäfer, was krijgsgevangene in Nagasaki tijdens de val van de tweede atoombom. Rikkie leest een passage voor uit ‘Terug naar Fukuoka’.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de herdenking bij te wonen. Deze begint om 19.15 uur en vindt plaats in het Broersepark, Molenweg 21.