Handbal: BeNe League Final 4 afgelast!

Regio – De Nederlandse en Belgische handbalfederaties hebben in overleg besloten de BeNe League Final 4 dit weekend (zaterdag 14 en zondag 15 maart) in de Maasport in Den Bosch niet door te laten gaan. In overleg met de vier finalisten (Bocholt en Visé uit België en Kembit Lions en Bevo uit Nederland) wordt bekeken of er op een later moment alsnog invulling aan de BeNe League Final4 wordt gegeven.

Maatregelen

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Gistermiddag zijn in Noord-Brabant nieuwe maatregelen voor evenementen afgekondigd. Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden. Bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.

Gezondheidsbeleid

De verwachte bezoekersaantallen van de BeNe League Final 4 zitten boven de 1.000 bezoekers. Het inperken van het aantal bezoekers om onder de 1.000 bezoekers te blijven vindt de organisatie niet stroken met huidige gezondheidsbeleid. Daarom is besloten het evenement niet plaats te laten vinden.

Greenpark C-jongens

Vanuit Aalsmeer dus ook geen bussen naar Den Bosch. Het is Heren 1 weliswaar niet gelukt om zich hiervoor te plaatsen, maar de C-jongens van Greenpark Aalsmeer zouden wel ‘aan de bak’ mogen. Tijdens de finaledag op zondag zouden de Aalsmeerse handballers het in de ochtend opnemen tegen ondermeer Sasja en Bocholt uit België, maar helaas. Natuurlijk hopen de C-jongens een tweede kans te krijgen, maar het team en het bestuur van Greenpark Aalsmeer laten weten het wel een verstandige beslissing van de organisatie te vinden.

Foto: De winnaar van de BeNe League 2018/2019: Achilles Bocholt uit België. Foto: Nederlands Handbal Verbond.