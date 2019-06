Halve finales van Open NK poker

Amstelland – De halve finales van het Open Nederlands Kampioenschap Poker staan voor de deur. Op vrijdag 14 juni is de eerste halve finale in Zuidoost-Nederland. De tweede halve finale vindt plaats op zaterdag 15 juni in Noordwest-Nederland. De week erna zijn er halve finales in Noordoost-Nederland en Zuidwest-Nederland. De halve finale van Noordoost-Nederland vindt plaats op zaterdag 22 juni en die van Zuidwest-Nederland op zondag 23 juni. In totaal strijden 350 pokerspelers om een plek in de landelijke finale.

Halve finale

Van september tot begin juni konden pokerspelers bij ruim 140 voorrondes door heel Nederland zich plaatsen voor de landelijke finale. In totaal hebben meer dan 8.000 pokerspelers mee gedaan aan een pokertoernooi van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. De spelers die zich net niet wisten te plaatsen voor de finale, kunnen zich via een halve finale plaatsen. Per halve finale gaan de beste 10% door naar de finale. Als er bij een halve finale 100 spelers meedoen, plaatsen de beste 10 spelers zich voor de finale. Op dit moment hebben al 165 spelers zich rechtstreeks geplaatst. Organisator Mathijs Jonkers zegt hierover het volgende: “De finale is een pokertoernooi die je als pokerliefhebber echt wil halen. De zaal wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en er is een echte TV-tafel. Thuisblijvers kunnen daardoor live meekijken en worden voorzien van deskundig commentaar. Ik verwacht dat het niveau tijdens de halve finales dan ook erg hoog ligt.” Na de halve finales hoeven de spelers niet lang te wachten voor ze de finale kunnen spelen. Op zaterdag 6 juli staat Hotel de Heerlickheijd te Ermelo in het teken van Poker. De uiteindelijke winnaar is de kampioen van het Open Nederlands Kampioenschap Poker.

Aalsmeer en Amstelveen

Uit Aalsmeer mogen Dennis de Smidt en Patrick de Brock deelnemen aan de halve finales, uit Amstelveen mogen Kim Leistra en Patrick de Jong plaatsnemen aan de pokertafel.