Grote hoornuil zorgt voor avondlijk spektakel in Molenland

Mijdrecht – Bewoners van de wijk Molenland aan de Verfmolen in Mijdrecht keken afgelopen week vreemd op toen er plotseling meerdere vogelliefhebbers met grote camera’s en telelenzen door de straten trokken. De reden bleek bijzonder: in de bomen rondom de wijk heeft zich een grote hoornuil met jong gevestigd. Volgens buurtbewoners waren de mysterieuze geluiden al enige tijd te horen. Vooral in de avonduren en diep in de nacht klonken luide roepen vanuit de bomen. “Je hoorde steeds een zware uilenroep en daarna zachtere geluiden terug”, vertelt een bewoner. “In het begin wist niemand precies wat het was.”

Roep van het kuiken

Al snel ontdekten vogelspotters dat het om een grote hoornuil ging, die samen met haar jong in het gebied verblijft. Sindsdien weten natuurliefhebbers de wijk goed te vinden. Vooral rond zonsondergang verzamelen zich mensen met verrekijkers en camera’s in de hoop een glimp van de imposante roofvogel op te vangen. Het tafereel levert volgens bewoners een bijzonder schouwspel op. Zodra de zon langzaam zakt en de wijk stiller wordt, laat de moederuil zich voorzichtig zien tussen de takken. Niet veel later begint de communicatie met haar jong. De roep van het kuiken klinkt door de buurt, waarna moeder op zoek gaat naar voedsel om haar kleintje te voeren. Hoewel de aanwezigheid van de uilen veel bekijks trekt, reageren bewoners overwegend enthousiast.

“Het is uniek om zoiets van dichtbij mee te maken”, zegt een buurtbewoner. “Normaal zie je zulke dieren alleen in natuurgebieden, niet midden in een woonwijk.” Natuurliefhebbers hopen dat de uilen voorlopig nog in het gebied blijven, al wordt bezoekers gevraagd voldoende afstand te houden om de dieren niet te verstoren. Voor de bewoners van Verfmolen is het in ieder geval een week geworden die zij niet snel zullen vergeten.

Op de foto: Al snel ontdekten vogelspotters dat het om een grote hoornuil ging, die samen met haar jong in het gebied verblijft. Foto: Wilco de Vries.