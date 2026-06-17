Gezelligheid troef tijdens spelletjesmiddag

Vinkeveen – Een potje Rummikub, een spannende ronde klaverjassen of een fanatiek spel Keezen. Elke tweede woensdag van de maand staat het EHBO-gebouw in het Zwanenpark in Vinkeveen in het teken van ontmoeting en gezelligheid tijdens de spelletjesmiddag van ‘Doen! Hart voor Iedereen’.

De maandelijkse activiteit wordt georganiseerd door vrijwilligers Helma van de Meer en Gertie van Dam. Bezoekers kunnen tussen 14.00 en 16.30 uur aanschuiven voor een middag vol spelplezier. Naast de spelletjes is er altijd koffie en iets lekkers. Tijdens de laatste bijeenkomst werden de aanwezigen getrakteerd op heerlijke roze koeken, die door de vaste bezoekers liefkozend moeselientjes worden genoemd.

Lange geschiedenis

De spelletjesmiddag kent een lange geschiedenis. Volgens de organisatoren werd de activiteit rond 1990 opgestart door het Rode Kruis. In 2019 stopte het Rode Kruis echter met de organisatie als gevolg van bezuinigingen. Kort daarna brak de coronapandemie uit. “Toen hebben wij de armen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingsmiddag niet verloren zou gaan”, vertellen Van der Meer en Van Dam. Waar vroeger ook werd gesjoeld, is dat inmiddels verleden tijd. Het geluid van de schuivende schijven zorgde voor te veel lawaai. “Tegenwoordig zijn vooral Rummikub, klaverjassen en Keezen populair onder de bezoekers.”

De huur van het EHBO-gebouw wordt betaald door de katholieke kerk van Vinkeveen. Daarnaast worden er jaarlijks ook twee bingomiddagen georganiseerd, die eveneens op veel belangstelling kunnen rekenen. De spelletjesmiddag maakt deel uit van ‘Doen! Hart voor Iedereen’, een initiatief van Tympaan-De Baat. Met de inzet van enthousiaste vrijwilligers worden ouderen in De Ronde Venen ondersteund en gestimuleerd om actief te blijven en sociale contacten te onderhouden.

Op de foto: Gezelligheid is troef tijdens de spelletjesmiddag in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.