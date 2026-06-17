Mijdrecht – De Geef & Neem-kast bij Open Huis De Rank in Mijdrecht wordt steeds beter gevonden door buurtbewoners. De kast, enige jaren geleden geïnitieerd door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Mijdrecht, is bedoeld als laagdrempelige plek waar mensen houdbare producten kunnen neerzetten die zij kunnen missen, zodat anderen hiervan gebruik kunnen maken. Daarmee draagt de kast bij aan saamhorigheid en onderlinge hulp in een tijd, waarin veel huishoudens te maken hebben met stijgende kosten.

De kast voorziet duidelijk in een behoefte. Tegelijkertijd merken de beheerders dat het oorspronkelijke doel soms uit beeld raakt. De Geef & Neem-kast is nadrukkelijk alleen bedoeld voor houdbare producten die je ook in een supermarkt kunt kopen, zoals pasta, rijst, soep, koffie, thee, conserven of verzorgings-producten. Grote spullen, kleding, dekbedden, apparaten of complete huisraad horen er niet thuis. Ook producten die naast de kast worden geplaatst, zorgen voor overlast en raken snel beschadigd door regen en wind.

De beheerders vragen inwoners daarom bewust stil te staan bij wat zij brengen. Een eenvoudige richtlijn is: plaats alleen producten die schoon, houdbaar en direct bruikbaar zijn voor een ander huishouden.

Een Geef & Neem-kast werkt alleen als buurtbewoners er samen zorg voor dragen. Wie iets brengt, zorgt dat het voldoet aan de richtlijnen. Wie iets nodig heeft, mag het zonder verplichting meenemen. Zo blijft de kast een toegankelijke plek van delen, hergebruik en burenhulp.

Op de foto: De Geef & Neem-kast vraagt om zorgvuldig gebruik. Foto: aangeleverd.