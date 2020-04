Fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie

Regio – Ook dit jaar organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een fotowedstrijd. Het thema is dit jaar: ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’. Hiermee wil de Stichting de aandacht vestigen op gebouwen en monumenten binnen het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Denk aan bijvoorbeeld vestingsteden, forten en schansen, zoals het Muiderslot of Fort Loevestein.

Inmiddels zijn de eerste foto’s ontvangen. De organisatie begrijpt dat het met de huidige omstandigheden misschien lastig is om naar buiten te gaan, maar misschien heeft u/jij de afgelopen twee jaar ‘toevallig’ een icoon van de Oude Hollandse Waterlinie gefotografeerd. Het is misschien de moeite waard om nog eens door uw fotoarchief te gaan en te kijken of er een mooie foto tussen zit. Voorwaarde is wel dat de foto niet ouder is dan twee jaar. En met het komende mooie weer ziet u misschien toch kans om even naar buiten te gaan en een icoon te fotograferen.

U/jij kunt maximaal drie foto’s toesturen voor uiterlijk woensdag 30 september 2020 naar contact@ohwl.nl.

De foto’s worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uiterlijk donderdag 15 oktober 2020 maakt de jury de winnaars bekend. De hoofdprijs is dit jaar een bedrag van 150 euro, de nummer twee ontvangt 100 euro en de nummer drie 50 euro. Genoeg reden om mee te doen aan deze fotowedstrijd. Veel succes! Kijk voor meer informatie op de website: www.oudehollandsewaterlinie.nl

Foto: Muiderslot. Stichting Oude Hollandse Waterlinie