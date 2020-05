Fleurig paradijs met zomerbloeiers

Regio – Zomerbloeiers maken een fleurig bloemenparadijs van je tuin, terras of balkon. Door zomerbollen in het voorjaar te planten is het het hele seizoen genieten geblazen.

Diversiteit

Er bestaan tientallen verschillende zomerbollen. Een tuin waar iedereen van kan genieten, vraagt om diversiteit. Ga daarom voor een mix van verschillende soorten zodat je allerlei bloemvormen en planthoogtes mengt. Kies bijvoorbeeld Dahlia, gladiool (Gladiolus), kuiflelie (Eucomis), Begonia, Calla en bloemriet (Canna). Samen zorgen ze voor een vrolijke en ongedwongen sfeer.

Warme tinten

Wanneer je kiest voor zomerbollen in een kleurenpalet dat bij elkaar past, creëer je eenheid in de tuin. Denk bijvoorbeeld aan zomerbloeiers met warme natuurtinten zoals oranje, bruin, rood en geel. Mix dit met een vleugje roze en paars als accentkleuren, zodat het niet saai wordt. Een tuin met deze kleuren straalt gezelligheid uit waar jong en oud zich prettig in voelt.

Zomerbloeiers planten

Zomerbollen planten is een leuke klus, zeker met iemand samen. Zoek een zonnige plek uit in de tuin; de warmte zorgt namelijk voor veel bloemen. Plant de zomerbollen in de grond, tweemaal zo diep als de bol hoog is. Dahlia’s en begonia’s zijn een uitzondering: deze plant je vlak onder de oppervlakte. Zo activeert de warmte van de zon ze sneller om te gaan groeien.

Tips

Leg de zomerbollen een uur voor het planten onder water, of geef na het planten direct veel water. Veel vocht zorgt ervoor dat er snel wortels worden aangemaakt. Hierdoor krijgen ze een snelle en goede groeistart.

Plant zomerbollen wanneer je zeker weet dat de nachtvorst voorbij is. Ze houden niet van de kou.

Zomerbloeiers zijn ook geschikt voor het planten in bloembakken of potten. Echte toppers zijn Begonia, kleine Dahlia, kuiflelie of ananasplant (Eucomis) en Calla.

Kijk voor meer informatie en inspiratie over bloembollen op www.bloembol.org

Bron en foto: iBulb