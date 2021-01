Fietsen in Noord-Holland populair

Amstelland – Nederlanders ondernamen afgelopen jaar 88.000 fietsvakanties in de provincie Noord-Holland. Dat is een marktaandeel van 8,7% van alle fietsvakanties in Nederland, blijkt uit een inventarisatie van het Landelijk Fietsplatform. Het fietsen tijdens de vakantie in Noord-Holland werd gewaardeerd met een ruime 8.

Voor 52% van de Nederlanders die in 2020 in Nederland op fietsvakantie is geweest, speelde corona een rol bij de keuze voor een vakantie in eigen land. Van de Nederlanders die in 2020 een fietstrektocht in eigen land maakten, is 60% dat voor 2021 zeker weer van plan.

Fietsen voor je plezier

Bijna de helft van alle Noord-Hollanders (49%) fiets ook voor het plezier. Noord-Holland telt ongeveer anderhalf miljoen recreatieve fietsers, waarvan zo’n 330.000 minstens 1 keer per week met de fiets eropuit trekt.

Los van vakanties werden in Noord-Holland in 2020 in totaal 28,6 miljoen recreatieve fietstochten gemaakt. De ‘plezierfietser’ maakte die ritten op een stadsfiets (48%), een elektrische fiets (33%) of op een speciale toerfiets (9%).

Fietsroutes

Ook een fietstochtje in Noord-Holland plannen? Kijk voor veel mooie suggesties op Fietsnetwerk.nl, bij de ANWB en de website van de Stelling van Amsterdam.