Fête de La Nature in De Heimanshof

Hoofddorp – Op veel plaatsen in Nederland wordt in navolging van Frankrijk op 25 en 26 mei dit jaar weer het Fête de la Nature gevierd: met rondleidingen, maaltijden en feesten in de natuur als deze in dit jaargetijde op z’n mooist is. Natuurlijk wordt dit feest ook op De Heimanshof in Hoofddorp meegevierd, waar het elke dag van jaar feest in de natuur is.

Zelf pizza bakken

Er is van alles te zien en te beleven in de kruidentuin, op de akkers, bij de bijen (die in deze tijd van het jaar wel eens willen gaan zwermen), in de onderwater-ontdekwereld (met 30 vissen kreeften en amfibieën soorten uit de Haarlemmermeer), in de tropische en woestijn kas en in de natuurspeelplaats. Ter gelegenheid van het Fête de la Nature gaat ook de leemoven aan om met kinderen vanuit schoven graan samen pizza’s te bakken. En er zijn rondleidingen ‘eten uit de natuur’ en ‘raak je angst en vooroordelen over insecten kwijt’. En optimale verzorging door de gastvouwen en gastheren onder de bezielende leiding van Bep Spruit.

Wilde plantentuin

De Heimanshof is een wilde plantentuin die bestaat sinds 1975. Inmiddels is deze tuin circa 2 ha groot. Het ecologisch beheer over 44 jaar heeft een tuin opgeleverd, waar bijna alle landschapjes en biotopen van Nederland zijn te bewonderen en waar meer dan 1.000 kruiden en houtige gewassen groeien die weer de basis zijn van een onvoorstelbare rijkdom aan insecten, amfibieën, vissen, vogels, zoogdiertjes, slakken, en meer. Jaarlijks genieten zo’n 18.000 bezoekers en fotografen van deze rijkdom.

Gratis toegang

De toegang tot de Fête de La Nature op zaterdag 25 en zondag 26 mei is gratis. De openingstijden op beide dagen zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp. Op werkdagen is de tuin altijd open en tussen 15 april en 1 oktober is de tuin ook open op zaterdag- en zondagmiddag. Er is dan speciale aandacht voor (groot)ouders met kinderen om te spelen in de struintuin en om spelend de heemtuin te verkennen. Kijk voor meer informatie op www.deheimanshof.nl.