Amstelland – Vanaf 28 augustus is de Expositie ‘Waar kijk jij naar uit’ te zien in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein, Museum JAN, Amstelveens Poppentheater en Schouwburg Amstelveen.

Tijdens de lockdown van dit voorjaar hebben de culturele instellingen van Amstelveen bezoekers gevraagd wat zij het meeste misten. Velen stuurden hiervoor mooie foto’s, gedichten, tekeningen en schilderijen in die invulling gaven aan het thema ‘Waar kijk jij naar uit’.

De inzendingen gaan over elkaar ontmoeten, aanraken, zingen in een koor of naar het museum gaan. Wat mensen hebben gemist of nog moeten missen. Alle creaties zijn voorzien van een geïllustreerd kozijntje om het ‘ergens naar uitkijken’ te omlijsten.

Tot 30 september kunnen bezoekers in de Bibliotheek Amstelveen, Museum JAN, Amstelveens Poppentheater en de Schouwburg Amstelveen de teksten en beelden van de deelnemers lezen en bekijken. In het Amstelveens Poppentheater hangen de inzendingen van de kinderen.

Kijk voor de openingstijden van de deelnemende organisaties op hun websites.