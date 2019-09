Expositie ‘Stadhuis onder water’

De Ronde Venen – Van donderdag 19 september tot vrijdag 4 oktober is in het gemeentehuis van De Ronde Venen in Mijdrecht de tentoonstelling ‘Stadhuis onder water’ te zien over de Oude Hollandse Waterlinie.

In deze gratis tentoonstelling van zeven informatiezuilen met duidelijke informatie en achtergronden, een interactief sprekend schilderij waarop de Zonnekoning zijn verhaal vertelt en een collectie objecten, wordt het verhaal verteld van de Oude Hollandse Waterlinie.

Kom langs bij het Gemeentehuis van De Ronde Venen in Mijdrecht en leer over deze spannende episode uit onze vaderlandse geschiedenis.

Foto: De Fransen trekken zich terug.