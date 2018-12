Expositie ‘Een paard in de gang…’

Mijdrecht – Van levensgrote kunstpaarden tot aan kleurrijke schilderijen zijn sinds maandag 17 december te bewonderen bij Rabobank Rijn en Veenstromen in Mijdrecht. De kunstbank ‘In the Cloud’, geschilderd door Andrea Leber, heeft veel positieve reacties teweeggebracht. Daarom zal de komende tijd de locatie meer kleur krijgen met schilderijen en sculpturen.

De kunst zal tot het voorjaar te bewonderen zijn. Jachthaven Vinkeveen is gevraagd om deze expositie in te richten. Er zijn kunstwerken te bewonderen van onder andere Andrea Leber, Merel Kooning en Jacky Zegers. De expositie is officieel geopend tijdens de lancering van de winteruitgave van De Venen Into business.

Nieuwsgierig geworden naar de expositie? Wandel deze maand eens binnen tijdens kantooruren bij de vestiging Rabobank Rijn en Veenstromen in Mijdrecht om de kunst te bewonderen.