Eerste Thamen Pub Quiz on the Field succesvol

De Kwakel – Afgelopen zaterdag 11 juli stond de eerste Thamen Pub Quiz on the Field op het programma aan de Vuurlijn. Alle elf deelnemende teams konden plaatsnemen op het honkbalveld van Thamen, bij gelukkig mooi weer. Dit was het vervolg op de Pub Quizzen die de vereniging normaal organiseert in de wintermaanden in het clubgebouw en inmiddels, door corona, was er ook al een online variant geweest. Nu dus op het veld met maximaal 4 spelers per team zodat eenieder de 1,5 meter in acht kon nemen. De avond werd aan elkaar gepraat door Remco, speler van de eigen herensoftbal 2, en het was weer een waar succes. Tot het einde was het spannend. Winnaar van de avond was team ‘Forgot to warm-up’, die er met een speciaal cadeaupakket vandoor ging. Gedurende de hele avond was het clubgebouw open voor hapjes en drankjes die via whatsapp besteld konden worden en afgehaald konden worden na het krijgen van een berichtje.

Weer op 28 augustus

Vanwege het enorme enthousiasme organiseert de vereniging de volgende ‘Thamen Pub Quiz on the Field’ op zaterdag 28 augustus vanaf 19.30 uur. Alle leden, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen, opgeven kan via info@thamen.info waarna een link wordt gestuurd om deelname te bevestigen. Het inschrijfgeld is 10 euro per team van maximaal 4 spelers.

Mixed Slowpitch

Eerder kennis komen maken met honk- en softbalvereniging Thamen? Op de vrijdagavonden 17, 24 en 31 juli kan geheel vrijblijvend kennis gemaakt worden met Mixed Slowpitch. Een eenvoudige instap variant van honkbal- en softbal waar ieder op zijn eigen niveau gezellig kan spelen. Natuurlijk wordt rekening gehouden met het niveau van de deelnemers en staat gezelligheid voorop.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Zorg dat je er rond 19.00 uur bent, want dan kan gestart worden met het indelen van de teams en beginnen de wedstrijden vervolgens om 19.30 uur. Gymschoenen of andere sportschoenen zijn voldoende. Voor handschoenen, knuppels en helmen en desinfecterend materiaal wordt gezorgd. Check voor meer informatie over honk- en softbal de website: www.thamen.info of stuur een e-mail naar info@thamen.info. Bellen kan ook, maar dan graag na 17.00 uur: 06-51679394.