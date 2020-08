Eerste ‘rommelroute’ in Amstelveen, op Burendag

Amstelveen – De Rommelroute is een bekend fenomeen in vele steden, maar nog niet in Amstelveen.

De wijk Elsrijk is de eerste wijk in Amstelveen waar tijdens Burendag, op zaterdag 26 september van 11.00 tot 15.00 uur, een rommelroute georganiseerd wordt.



Tijdens de Rommelroute kunnen bewoners van de wijk hun tweedehands spullen vanuit hun tuin, huis of garage verkopen.

Zij kunnen zich aanmelden als deelnemer. Hoe meer mensen er meedoen als deelnemer, hoe groter de route door de wijk wordt!

Omwonenden kunnen gezellig ‘buurten’ bij de buren, snuffelen naar leuke spulletjes, maar ook de buren én de buurt beter leren kennen.

Uiteraard zijn ook mensen van buiten de wijk welkom om door de buurt te wandelen. De deelnemers zijn herkenbaar aan een raamposter.

Tijdens de Rommelroute worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd. Let op 1,5 meter afstand en sta alleen met gezinsleden in de tuin.

Er mag alleen verkocht worden vanuit de eigen tuin of garage.

Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op website www.stadsdorpelsrijk.nl/rommelroute

—————————————————————————————