Documentaires ‘Kijk op Kunst’ in Cinema

Amstelveen – Op dinsdag 17 september start de serie van negen documentaires Arts in Cinema | Kijk op Kunst in Cinema Amstelveen. De eerste uit de reeks is Water Lilies of Monet (laatste kaarten) en is op dinsdagavond 17 september.

De film doet ontdekken hoe Claude Monet zijn depressie overwon die hem bijna het schilderen deed opgeven en laat zien hoe hij zich met hart en ziel inzet om zijn meest kolossale werk tot stand te brengen: Le Grand Décoration. Gigantische panelen die zijn waterlelievijver uitbeelden en die de kijker een gevoel geven zich te verliezen in een atmosfeer van sereniteit en vrede.

Arts in Cinema is een serie spraakmakende documentaires over internationale topexposities en bevlogen kunstenaars. Deze documentaires bieden een exclusief kijkje achter de schermen van internationale musea. De films zijn informatief, toegankelijk en onderhoudend en bieden een meeslepende, filmische reis langs ‘s werelds meest geliefde kunst en hun makers.

Inclusief inleiding

Voorafgaand aan iedere vertoning verzorgt museumdocent en beeldende kunstenaar Henk van den Bosch een korte, informatieve inleiding over de kunstenaar en/of stroming. Alle avonden zijn op dinsdag en beginnen om 19.30 uur.

Titels en data

De overige titels en data zijn:

– 24 september: Degas. Passion for Perfection

– 8 oktober: Tintoretto, A Rebel in Venice

– 22 oktober: Young Picasso

– 12 november: Klimt and Schiele, Eros and Psyche

– 3 december: Renoir, Revered and Reviled

– 14 januari: The Prado Museum, A Collection of Wonders

– 28 januari: Van Gogh and Japan, The untold story of Van Gogh’s art

11 februari: Gauguin in Tahiti, Searching for a Lost Paradise

Kijk voor meer informatie en reservering van kaarten op de website van cinema of schouwburg Amstelveen of bel 020-5475161. Adres: Stadsplein 100, Amstelveen.