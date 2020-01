Dammers K&G spelen gelijk in Almere

De Kwakel – Geen remises maar wel een 4-4 gelijk spel voor de Kwakelse dammers. K&G begon sterk op de maandagavond in Almere, na ruim een uur kwam het team op voorsprong. Adrie Voorn speelde een verrassende damcombinatie die snel in winst werd omgezet, 0-2. Na weer een uur dammen kwam Almere op gelijke hoogte, voor het eerst in zijn lange dam carrière verloor Wim Keessen van een dame, topspeelster Joke Hartkamp. De teamleider van K&G kon helemaal met Wim meevoelen, Adrie werd namelijk in de Kwakelse Rick-pub quiz door zijn vrouw verslagen.

René de Jong was inmiddels een schijf voorgekomen maar mocht nog goed laveren. Kopman Wim Konst kreeg een benauwd eindspel voor zijn kiezen en moest alle zeilen bijzetten. Uiteindelijk trok René de zege naar zich toe en kon Wim het niet bolwerken, eindstand 4-4. Kunst en Genoegen toont zich een waardig hoofdklasser, met 5 uit 5 staat het keurig in de middenmoot.

Er resten dit seizoen nog twee bondswedstrijden tegen Zaandam en Purmerend. In ’t Fort De Kwakel spelen de leden elke maandagavond hun onderlinge competitie, hierin staat Wim Keessen op kop. Damliefhebbers zijn altijd van harte welkom op deze mooi damavonden. Inlichtingen: 0297 568472