Cursus ‘Digi-sterker’ in Bibliotheek

Amstelveen – Overheidszaken regel je tegenwoordig steeds vaker online. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De Bibliotheek Amstelveen organiseert daarom de vierdelige cursus voor mensen die er online nog niet zelfstandig uitkomen. Overheidszaken zijn zeer persoonlijk en het is dan ook logisch dat het voor een groot aantal mensen niet vanzelfsprekend is om deze zaken online te regelen. Zeker wanneer mensen nog wat onzeker zijn in het gebruik van computer en internet. Toch hebben de digitale loketten ook zeer veel voordelen. Zaken zijn gemakkelijk en snel vanuit huis te regelen. Lange wachttijden blijven bespaard en er hoeft minder papierwerk te worden verwerkt.

De Bibliotheek Amstelveen organiseert de vierdelige gratis cursus ‘Digi-sterker’ voor mensen die een basiskennis van computer en internet hebben en graag willen leren hoe ze zelfstandig al hun overheidszaken online regelen. In de eerste les maken de deelnemers zelfstandig een DigiD aan. Heeft u al een DigiD? Dan kunt u vanaf les twee instromen. In de opvolgende lessen leert u hoe u op de websites van de overheid de juiste informatie vindt om bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen of een rijbewijs te verlengen. Nadat de juiste formulieren gevonden zijn, wordt uitleg gegeven over hoe u deze op de juiste manier invult en verstuurt.

De cursus ‘Digi-sterker’ start op woensdag 3 juli en wordt vervolgd op 10, 17 en 24 juli. De tijden zijn van 10.15 tot 12.15 uur. De cursus wordt gegeven door gespecialiseerde medewerkers. Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl. De cursus is gratis, aanmelden kan via e-mail: a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of in de bibliotheek op het Stadsplein, Amstelveen.