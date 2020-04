Cultuurbezoek wordt door velen gemist

Regio – Zo’n 45% van de Nederlanders zegt cultuurbezoek te missen nu deze sector op slot zit vanwege de coronamaatregelen, blijkt uit onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch. Onder de mensen die tenminste 1 keer per kwartaal een bioscoop, concert, voorstelling, museum of festival bezoeken ligt dat percentage zelfs boven de 60%. Zij missen vooral de ontspanning, het plezier en de gespreksstof die cultuur met zich meebrengt. Ook missen ze de manier waarop het hun nieuwsgierigheid prikkelt. Er is grote behoefte aan ‘het hoofd leeg maken’ in deze gekke tijden. Voor vrouwen, randstedelingen en hoger opgeleiden telt dit nog zwaarder dan gemiddeld. Om het gemis te compenseren wordt online veel vaker dan normaal gezocht naar musea, worden er meer films en series gekeken en gebruik gemaakt van streamingdiensten voor (live) muziek en theater. Ook wordt er meer muziek gemaakt, gelezen, gepuzzeld en gewandeld.

Grote impact

Nederlanders vinden dat de coronamaatregelen een behoorlijke impact hebben op hun eigen cultuurbezoek en het verwachte cultuuraanbod in het komende jaar.

Tot voor kort was dat wel anders: het vertrouwen in de culturele sector was eind 2019 op recordhoogte. Nederlanders maakten meer gebruik van het aanbod en hadden de verwachting dit in de toekomst te blijven doen.

Langere termijn

Hoe het cultuurbezoek er na de pandemie uit ziet, is voor veel Nederlanders nog onzeker. Sommigen denken al blij te zullen zijn als ze weer ergens naar toe kunnen. Anderen verwachten dat van uitstel afstel komt of dat ze er door de crisis straks geen geld voor zullen hebben. Menigeen is ook voorzichtiger geworden in verband met de gezondheid en verwacht dat dit voorlopig nog wel zo zal blijven.

Monitoring

De Monitor Cultuurvertrouwen, een doorlopend trendonderzoek naar het consumentenvertrouwen in de culturele sector, toont aan dat het consumentenvertrouwen een ongekende daling doormaakt van +8 naar -1,2. De cultuurindex, de indicator van het culturele vertrouwen, daalde in maart ruim 9 punten en kwam daardoor zelfs in het negatieve.