Cross en vertier tijdens XL-editie Zevenhoven On Wheels

Regio – Drie dagen lang motorsport, kinderattracties en feestelijke avonden: de XL-editie van Zevenhoven On Wheels belooft opnieuw een spectaculair weekend te worden. Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 september staat het evenemententerrein aan de Achterweg volledig in het teken van snelheid, spektakel en gezelligheid. Deelnemers en enthousiaste bezoekers komen uit de uitgebreide regio.

Sinds 2007 is het derde weekend van september in Zevenhoven hét moment waarop alles draait om wielen. Van brommers tot quads, van zijspannen tot mini buggy’s, het programma biedt voor ieder wat wils. De vrijdagavond staat opnieuw in het teken van de inmiddels populaire brommeroptocht. Versierde brommers en verklede coureurs trekken in een bonte stoet door het dorp. De toevoeging van deze openingsavond bleek vorig jaar een groot succes en keert daarom dit jaar terug.

Unieke kans

Zaterdag barst de autocross los, met dit jaar een bijzondere toevoeging: de Mini Buggy-klasse. Kinderen vanaf 6 jaar met een geldige KNAF-licentie kunnen zich inschrijven en hun eerste meters maken op het circuit. Een unieke kans voor jong talent om kennis te maken met de motorsport.

Zondag staat traditioneel in het teken van de motor-, quad- en zijspancross, onder auspiciën van de KNMV en MON. Regionale en landelijke rijders nemen het tegen elkaar op in spectaculaire wedstrijden, waarbij behendigheid, snelheid en durf centraal staan.

Met deelnemers uit meer dan 150 verschillende plaatsen is Zevenhoven On Wheels uitgegroeid tot een van de grootste en meest geliefde crossevenementen in de regio. Het evenemententerrein wordt elk jaar met veel inzet opgebouwd door de vrijwilligers van Stichting Motorcross Zevenhoven, die zelf vaak ook actief zijn in de motorsport. Kortom: drie dagen lang actie, plezier en feest voor jong en oud. De volledige programmering en ticketinformatie zijn te vinden op www.zevenhovenonwheels.nl.

Versierde brommers en verklede coureurs. Foto: Arie Bon