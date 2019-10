Crash Museum: Verkoop boeken en modellen

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 16 november worden in het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ‘40-’45 tweedehands boeken en modellen voor een zachte prijs te koop aangeboden. Er zijn modellen te koop van vliegtuigen uit alle periodes van de luchtvaart. De boeken, die te koop aangeboden worden, gaan over alle aspecten van de luchtvaart. De markt is goed te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45.

Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum op de website www.crash40-45.nl of raadpleeg instagram of facebook.