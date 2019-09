Con Amore start met projectkoor

Aalsmeer – Het Aalsmeers Mannenkoor start in oktober met een projectkoor ‘Hear the Angels Sing’. Het wordt een spannende eerste helft van dit seizoen. Vanaf oktober zetten heren zangers de deuren open voor iedereen die zonder enige verplichting eens wil komen kijken en eenmalig willen meezingen in een projectkoor.

Hoe is dat nou, zingen bij een mannenkoor? Is dat echt zo gezellig en kan je samen ook echt wat neerzetten? Zeker wel! Dát willen de leden van mannenkoor Con Amore op meer mensen overbrengen en niet alleen tijdens concerten. De heren willen graag dat er meer nieuwe mensen bij Con Amore willen komen zingen.

Daarom worden vanaf oktober mannen, die weleens zouden willen zingen in een mannenkoor, uitgenodigd om eens te komen kijken, luisteren en meezingen tijdens de wekelijkse repetitie. Het projectkoor is een ideale manier om vrijblijvend een periode deel uit te maken van het mannenkoor.

Deelname is helemaal gratis en lid worden, hoeft niet. Van Amstelveen tot Leimuiden van Hoofddorp tot Uithoorn en natuurlijk uit Aalsmeer. De zangers van Con Amore komen vanuit alle windstreken wekelijks naar The Beach aan de Oosteinderweg 247a. van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op maandag 7 oktober naar The Beach waar er met plezier gezongen wordt van 19.30 tot 22.00 uur. Neem gerust een buurman, broer of vriend mee!

Zingen is, volgens de leden van Con Amore een feest, zeker samen zingen. Iedereen kan het leren. Het is de kunst om het te doen.