College ‘Oud geleerd, jong gedaan’

Amstelland – In februari organiseert de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein voor het eerst een vierdelige collegereeks speciaal voor ouderen. Het onderwerp dat deze maand centraal staat is: ’75 jaar bevrijding, operatie Market Garden.’ Het is misschien lang geleden dat er voor het laatst plaats genomen is op de collegebanken, maar dit betekent natuurlijk niet dat de nieuwsgierigheid en behoefte aan nieuwe kennis verdwenen zijn.

Er zijn heel veel studenten en starters die het leuk vinden om de kennis uit hun vakgebied te delen met geïnteresseerden. Stichting ‘Oud geleerd, jong gedaan’ zag hierin de mogelijkheid om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Een student die vol passie over zijn vakgebied vertelt voor een zaal vol ouderen die ontzettend nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal bekend is over dit onderwerp.

Leer alles over het onderwerp ’75 jaar bevrijding’ en ontmoet mensen die hier ook geïnteresseerd in zijn. Eén kaartje geeft toegang tot alle vier de colleges. Uiteraard is het niet verplicht om alle vier de colleges te bezoeken. De colleges zijn op de vrijdagen 7, 14, 21 en 28 februari van 11.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Leden van de Bieb betalen 10 euro en niet-leden 15 euro. Kaartjes zijn te koop via de website van de bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl