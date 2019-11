Collecte voor kinderen met een handicap

Aalsmeer – Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, van 11 tot en met 16 november.

Eenzaamheid

Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als negen van de tien speelplekken in Nederland nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap zitten thuis terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten.

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.

Met de opbrengst van de collecte steunt het Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Weten wat het Gehandicapte Kind in deze regio doet? Kijk dan op de website www.nsgk.nl.

Collectant gemist?

Geen collectant aan de deur gehad, maar toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters VRIENDJES te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met ontvangen giften.