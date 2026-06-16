Coalitieakkoord vastgesteld, wethouders benoemd

De Ronde Venen – De gemeenteraad heeft donderdag 11 juni, op voordracht van de fractievoorzitters Bart Richter (VVD), Willem van Ham (D66) en Coos Brouwer (CDA), het coalitieakkoord ‘Vooruit door samenwerking’ vastgesteld. Ook heeft de raad Anja Vijselaar, Cees van Uden, Amber Beijer en Dylan Lochtenberg als wethouder benoemd. Met de vaststelling van het akkoord en de benoeming van de wethouders is de bestuursperiode 2026 – 2030 officieel van start gegaan.

In het coalitieakkoord staan de ambities voor de komende bestuursperiode. Hierin is concreet beschreven wat het college wil bereiken op het gebied van onder andere wonen, mobiliteit, economie, samenleven en veiligheid. Het coalitieakkoord draagt als titel ‘Vooruit door samenwerking’, vanuit de overtuiging dat de uitdagingen waar de gemeente voor staat vragen om samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenteraad. ’Want alleen door samen te werken, kunnen we De Ronde Venen sterker maken en verder brengen’ staat in het voorwoord te lezen.

Wethouders benoemd

De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van de vier wethouders die door de coalitiepartijen zijn voorgedragen. Namens de VVD maken Anja Vijselaar en Dylan Lochtenberg deel uit van het nieuwe college. Namens D66 is Cees van Uden voorgedragen en namens het CDA Amber Beijer. Alle vier zijn door burgemeester Rosan Kocken beëdigd in hun functie.

Portefeuilleverdeling

Met de benoeming en beëdiging is het nieuwe college van burgemeester en wethouders gevormd. In het college wordt de volgende portefeuilleverdeling gehanteerd. Burgemeester Rosan Kocken: openbare orde en veiligheid, vergunningen en ontheffingen APV, regionale samenwerking. Wethouder Anja Vijselaar: financiën, ruimtelijke ordening en mobiliteit, ook eerste locoburgemeester. Wethouder Cees van Uden: wonen, welzijn en vastgoed, ook tweede locoburgemeester. Wethouder Amber Beijer: openbare ruimte, duurzaamheid en sport, ook derde locoburgemeester. Wethouder Dylan Lochtenberg: economie, sociaal domein en bedrijfsvoering, ook vierde locoburgemeester. Met de benoeming van de wethouders zijn er vacatures ontstaan in de gemeenteraad. Door burgemeester Rosan Kocken zijn drie nieuwe raadsleden beëdigd: Lyône van Vliet (VVD), Remco Tieman (D66) en Klaas Jan Dijkstra (CDA).

De wethouders zijn beëdigd, het nieuwe college gaat van start. V.l.n.r. Dylan Lochtenberg, Amber Beijer, Anja Vijselaar en Cees van Uden. Foto: aangeleverd.