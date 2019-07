Boxin’ The Vox in The Shack

Oude Meer – Zondagmiddag 28 juli staan ze weer op het terras van The Shack Boxin’ The Vox met mooie en vrolijke Ierse songs, prachtige liedjes van Melanie, Simon & Garfunkel, Boudewijn de Groot e.v.a. Boxin’ the Vox bestaat uit David Plasmeijer (vocals, guitar, bass, mandoline) en Anne-Lotte Paymans (vocals, guitar). Hun muziek is geïnspireerd op de muziek van Folk muzikanten als Luka Bloom & Christy Moore en jaren 60/70 muzikanten. Ook zo’n zin in ’n akoestisch feestje op een Sunday Shack Afternoon? Zorg dan dat je hierbij bent want met Boxin’ the Vox is het altijd weer een feestje! Entrée is gratis.

Raw Medicine

Raw Medicine; een geweldige energieke band. Deze geoliede machine speelt dampende Rock, die je ouderwets bij de keel grijpt, en uiteraard komen ook de gouwe ouwe juweeltjes voorbij in The Shack op vrijdag 2 augustus. Met oudgedienden uit o.a. Herman Brood, The Wild Romance en Vitesse; Dirk Vermeij, Rudy Englebert en Arthur Bont.

Lost & Found

Zondag 4 augustus heeft The Shack weer een ijzersterk muzikaal duo op hun terras staan; Lost & Found. Twee akoestische gitaren en twee prachtige stemmen. Mike Vos en Marco Diamontatos nemen je mee op een muzikale reis langs hun persoonlijke inspiratiebronnen uit vele decennia. Nummers van o.a. David Bowie, Neil Young, The Cure, Beatles, Pearl Jam, The Kinks, Black Crowes, Tom Petty, Moody Blues, Bob Dylan zorgen voor de nodige nostalgische herkenning!

Woodstock weekend

Op vrijdag 9 en zondag 11 augustus is het weer zover; het jaarlijks terugkerend Woodshack weekend. En dat betekend dat The Shack terug gaat naar het Woodstock tijdperk. Love Peace Happiness & Music dus! Vrijdag 9 augustus: Tribute to CCR, zondag 11 augustus: Woodstock Sunday met Coolcast!



The Shack is op de zondagen open vanaf 15.00. Aanvang van de bands is dan om 16.00 uur. En de entree op de zomerse zondagen is gratis! Vrijdag 2 augustus open om 20.00 aanvang Raw Medicine is om 21.00 uur entree 10,00.Voor alle info en openingsdagen/tijden ga je naar www.the-shack.info. Adres: The Shack, Schipholdijk 253b, 1438 AC Oude Meer.