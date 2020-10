Bockbierseizoen start anders dan anders

Regio – De eerste maandag van oktober staat voor de Nederlandse bierbrouwers traditiegetrouw in het teken van de opening van het bockbierseizoen. Dit blijft een bijzondere dag voor de brouwers, waarop normaliter gezamenlijk de nieuwe bockbieren van dat jaar worden geproefd. Dit jaar vindt er geen bijeenkomst plaats, maar roepen de brouwers consumenten op om vroeger naar de kroeg te gaan. Ze ondersteunen hiermee de boodschap #vroegnaardekroeg die op social media veelvuldig wordt gedeeld.

Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers: “Eigenlijk hadden we nu een bockbierbijeenkomst gehad met brouwers en bierrelaties om de nieuwe bockbieren van dit jaar samen te proeven. Door COVID-19 kon deze bijeenkomst dit jaar helaas niet doorgaan. Toch hopen we dat consumenten van deze mooie seizoensbieren gaan genieten. En dan het liefst ‘vroeg in de kroeg’, want nu de horeca al om 22.00 uur moet sluiten, hebben zij het extra zwaar.” De actie ‘ik ga vroeg naar de kroeg’ ontstond eind vorige week op social media en wordt door de bierbrouwers ondersteund. De horeca heeft het momenteel zwaar en moet om tien uur ‘s avonds haar deuren sluiten. Met deze boodschap worden consumenten via social media opgeroepen om eerder naar hun favoriete kroeg te gaan, zodat de gezellige gouden momenten net zo lang duren als anders.

Online bockbierproeverij

Als alternatief voor de opening van het bockbierseizoen, organiseert Nederlandse Brouwers een online bockbierproeverij, gegeven door gediplomeerd biersommelier Fiona de Lange. Op vrijdag 23 oktober geeft zij een exclusief inkijkje in de wereld van bockbier. Volg de Facebookpagina van Nederlandse Brouwers voor meer informatie hoe je in aanmerking kunt komen voor deze unieke bockbierproeverij.

Foto: Nanning Barendsz