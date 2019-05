Bloemen op Dag van de Verpleging

Amstelveen – Ziekenhuis Amstelland heeft zondag 12 mei, op de Dag van de Verpleging, alle medewerkers die aan het werk waren verrast met een bos bloemen. Een bos die ze zelf konden samenstellen.

Een bloemist die normaal gesproken werkt vanuit een loods aan de Albert Cuyp, stond met een bloemenkraam in de tuin van het personeelsrestaurant. Tussen 14.30 en 16.30 uur was de bloemenkraam ‘open’. Het was een kleurrijk feestje.

De medewerkers konden de attentie erg waarderen. Elk jaar is er op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, over de hele wereld bijzondere aandacht voor de inzet van verpleegkundigen.