Bijeenkomst over zwerfafval in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Het fenomeen zwerfafval blijft hardnekkig; ook in De Ronde Venen, waar inmiddels ruim tweehonderd inwoners zich actief inzetten om straten, parken en schoolpleinen schoon te houden. Hun inzet krijgt woensdag 8 juli een vervolg tijdens de bijeenkomst ‘De Ronde Venen Schoon: dat doen we samen’, die om 19.00 uur plaatsvindt bij Kringkoop aan de Constructieweg 66 in Mijdrecht.

De avond staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling. Vrijwilligers, betrokken inwoners en organisaties krijgen de gelegenheid om ervaringen te delen en nieuwe initiatieven te verkennen. Want hoewel de bereidheid om vuil op te ruimen groeit, lijkt het aanbod zich daar niet altijd iets van aan te trekken. De vraag hoe die balans kan verschuiven, hangt nadrukkelijk boven de markt. Naast gesprekken en ideeën biedt het programma ook een inhoudelijke blik op afvalstromen.

Inzicht geven

Aan de hand van afgedankte kleding wordt inzicht gegeven in de weg die textiel aflegt nadat het is weggegooid. Erica van Doorn verzorgt een korte presentatie over de impact van kledingafval op het milieu en de mogelijkheden om die te beperken. Daarmee raakt de bijeenkomst aan een bredere discussie: wanneer wordt afval weer grondstof en wanneer simpelweg een probleem dat zich verplaatst?

Aansluitend leidt bedrijfsleider Floor Groenendijk de aanwezigen rond door Kringkoop, waar hergebruik en circulair denken dagelijks in praktijk worden gebracht. Het laat zien dat afval niet alleen een kwestie is van opruimen, maar ook van anders kijken naar wat wordt weggegooid. Voor de bezoekers staan een hapje, een drankje en een kleine attentie klaar. Aanmelden kan via www.dewoudreus.nl, onder het kopje ‘activiteiten’.

Op de foto (boven): Het fenomeen zwerfafval blijft hardnekkig, ook in een gemeente waar inmiddels ruim tweehonderd inwoners zich actief inzetten om straten, parken en schoolpleinen schoon te houden. Foto: aangeleverd.

Jong geleerd… Foto: aangeleverd.