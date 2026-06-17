Bewegen en ontmoeten in De Beweegkamer

Wilnis/Mijdrecht – Ondanks het natte en grijze weer was er verleden week woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur volop gezelligheid in De Beweegkamer in Wilnis (Dorpsstraat 28) en Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5).

Op beide locaties kwamen inwoners samen om in beweging te blijven, een praatje te maken en vooral elkaar te ontmoeten. In Wilnis begon de ochtend zoals gebruikelijk met een gezamenlijk kopje koffie. Daarna was het tijd voor spelletjes en ontspanning. Drie vaste bezoeksters van respectievelijk 82, 83 en 87 jaar wilden graag nog even samen met de sjoelbak op de foto. Door het slechte weer was de opkomst wel iets lager dan normaal, maar dat deed niets af aan de huiselijke sfeer.

‘Muren thuis zeggen niets’

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Jeu de Boules-groep van De Beweegkamer in Mijdrecht. Daar bleek het ondanks de regen juist wat drukker dan in Wilnis. Verschillende deelnemers kwamen langs voor een potje Jeu de Boules, een kop koffie en een goed gesprek. Voor een gezamenlijke foto wilde iedereen graag even de aandacht trekken, in de hoop nog meer inwoners enthousiast te maken om naar buiten te komen en mee te doen. Het is fantastisch om samen bezig te zijn. “De muren thuis zeggen niks terug”, vertelde één van de fanatieke Jeu-de-Boules-spelers met een glimlach.

Sociale aspect

De Beweegkamer is een initiatief van Samens in samenwerking met Senior Sportief Actief De Ronde Venen. Het concept is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet meer intensief willen of kunnen sporten, maar het wel prettig vinden om in groepsverband actief bezig te zijn. Naast bewegen staat ook het sociale aspect centraal. Deelnemers ontmoeten leeftijdsgenoten, maken een praatje en genieten samen van een gezellige ochtend. Wie nieuwsgierig is geworden, kan zonder verplichtingen een keer langskomen. Aanmelden is niet nodig en deelname is volledig gratis. Bovendien staan koffie en thee altijd klaar.

Gezond, maar ook heel gezellig

Alle materialen, waaronder de boules ballen, zijn aanwezig. Vrijwilligers zorgen voor de koffie en ontvangen nieuwe bezoekers graag. Iedereen die op een laagdrempelige manier wil bewegen en andere mensen wil ontmoeten, is van harte welkom om eens binnen te lopen. Zoals de deelnemers zelf zeggen: “Samen bewegen is niet alleen gezond, maar vooral ook heel gezellig.”

Op de foto (boven): Met de sjoelbak op de foto. Foto: Wilco de Vries.

De Jeu de Boules-groep van De Beweegkamer in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.