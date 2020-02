Beterburen zoekt nieuwe bemiddelaars

Amstelland – In de regio Amstelland neemt het aantal meldingen voor buurtbemiddeling toe. Hierdoor is ook het team buurtbemiddelaars toe aan groei. De bemiddelaars werken in de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk aan de Amstel. Zij doen dit op vrijwillige basis.

Neutraal

Bemiddelaars werken altijd in tweetallen. Bij een burenconflict worden beide buren thuis bezocht. De buren kunnen vertellen wat het probleem is. Indien beide buren dit willen, dan regelen de bemiddelaars een ruimte in de buurt waar een bemiddelingsgesprek zal plaats vinden. De bemiddelaars begeleiden de buren bij dit gesprek. Bemiddelaars blijven neutraal en bieden iedereen dezelfde ruimte en veiligheid om een gesprek te voeren waarin de buren zelf tot afspraken kunnen komen. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Beterburen is een erkende, onafhankelijke organisatie.

Training

Alle bemiddelaars volgen de gratis training ‘Basis buurtbemiddeling’, een training van 7 dagdelen waarin de methodiek en basisvaardigheden worden aangeleerd. Daarnaast ontvangen de bemiddelaars 6 intervisie-bijeenkomsten per jaar. Eén keer per jaar wordt een verdiepingstraining van een hele dag aangeboden.

Interesse en luisteren

Lijkt het u/jou wat om ook als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan? Om buurtbemiddelaar te worden wordt een aantal zaken gevraagd: Interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen; Onpartijdig een gesprek tussen buren kunnen leiden of dit willen leren; Goed kunnen luisteren; Kunnen omgaan met moeilijke situaties en conflicten; Minimaal 3 uur per week de tijd hebben, gedurende minimaal 1,5 tot 2 jaar beschikbaar zijn en minimaal 8 zaken per jaar doen. Gezien de afstanden in dit gebied heeft het de voorkeur als men over eigen vervoer beschikt.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de Beterburen coördinator: jeanine.dekoster@beterburen.nl, bel naar 085-9022810, keuzetoets 3 of kijk op de website: www.beterburen.nl voor een uitgebreide omschrijving.