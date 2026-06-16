Antoniusdag levert 705 euro op voor Make-A-Wish

De Hoef – De Antoniusschool in De Hoef stond vrijdag 12 juni volledig in het teken van Antoniusdag en een goed doel. Samen met de ouderraad organiseerden de leerlingen een kleedjesmarkt voor Make-A-Wish Nederland, het goede doel dat eerder door de leerlingenraad was gekozen.

Make-A-Wish Nederland is een stichting die de liefste wens vervult van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Het doel is om deze kinderen veerkracht, vertrouwen en een positieve boost te geven voor de toekomst.

Naar binnen

De dag begon met een gezamenlijke lunch, waarbij alle leerlingen genoten van heerlijke pannenkoeken die door ouders waren gebakken. Daarna werd de school omgetoverd tot een gezellige kleedjesmarkt. Vanwege het wisselvallige weer verhuisde het evenement naar binnen, maar dat mocht de pret niet drukken. Leerlingen verkochten speelgoed, zelfgebakken lekkernijen, kersen, planten en nog veel meer.

Ook waren er verschillende activiteiten te beleven. Zo konden bezoekers onder meer terecht bij een groot springkussen, spelletjes, schminken en ringwerpen, georganiseerd door de leerlingen van groep 7 en 8. De officiële opening werd verricht door een vrijwilliger van Make-A-Wish.

Na afloop volgde het spannende moment van het tellen van de opbrengst; de kleedjesmarkt heeft maar liefst 705 euro opgebracht voor Make-A-Wish Nederland.

De kleedjesmarkt heeft 705 euro opgebracht voor Make-A-Wish Nederland. Foto: aangeleverd.