Activiteiten in kader Week van de Alfabetisering

Amstelland – Om iedereen bewust te maken van hoe belangrijk taal is in de samenleving organiseert de Stichting Lezen & Schrijven van maandag 9 tot en met zondag 15 september de Week van de Alfabetisering. Naast de bewustwording is het doel van de week dat er met z’n allen gebouwd wordt aan een maatschappij waarin er geen taboe heerst op laaggeletterdheid en waarin mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Er hebben zich al honderden bedrijven, bibliotheken, gemeenten, scholen en vele tienduizenden mensen aangemeld om mee te doen.

Doe mee met activiteiten

In Amstelveen en Uithoorn kun je op verschillende plekken deelnemen aan leuke taalactiviteiten. Zo is er op 10 september het ‘Taalfestival’ in Bibliotheek Uithoorn waar je onder andere kunt meedoen aan ‘De Slimste Taalmens’. Op 11 september komt wethouder Frank Berkhout voorlezen in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein en zal wethouder Marijn van Ballegooijen langsgaan bij de Taal-actie in de Buurtkamer aan de Lindelaan in Amstelveen.

Op zaterdag 14 september kun je vanaf 11.00 uur levensgroot Scrabble spelen in het winkelcentrum in Amstelveen. In het winkelcentrum vindt op die dag ook een Kinderboekeninzamelactie plaats. En als laatste presenteert Koos Vervoort op 17 september zijn boek ‘Koos, van laaggeletterde tot schrijver’ in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein, ook hierbij zal wethouder Marijn van Ballegooijen aanwezig zijn.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten en over de week van de alfabetisering op www.debibliotheekamstelland.nl/weekvandealfabetisering.