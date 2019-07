Aangepaste bediening bruggen in provincie

Regio – De provincie Noord-Holland moet sommige bruggen en sluizen deze zomer op aangepaste tijden bedienen. Ondanks wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende brugwachters is het niet gelukt om voldoende brugbedieners te vinden.

De brugbedieners zullen deze zomer voorrang geven aan de bediening van de drukste vaarroutes. Op andere plekken zullen de bedieningstijden mogelijk aangepast worden. Actuele informatie over brugbediening is te vinden op de website vaarweginformatie.nl of de app van RiverGuide.



Door personeelsgebrek is het de afgelopen maanden niet gelukt om alle bruggen en sluizen volgens afspraak te bedienen. Ondanks de werving van een aantal extra brugbedieners kan er deze zomer mogelijk toch vertraging in de brug- en sluisbediening ontstaan.



Meer informatie

Actuele informatie over de brugbediening staat op de website vaarweginformatie.nl en in de app van RiverGuide. Vragen over brugbediening kunnen ook gesteld worden aan het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.