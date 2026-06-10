Vinkeveen – Dementiezorg De Ronde Venen van Samens organiseert woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur een informatieve bijeenkomst in De Welzijnszaal van Maria Oord aan de Herenweg 69 in Vinkeveen.

Er zijn twee gastsprekers: Sandra van Loenen, diëtist en Gabriëlle Hageraats, ergotherapeut. Zij zijn beide werkzaam bij Careyn en zullen vanuit hun vakkennis informatie geven. Sandra gaat deze avond in op gezonde voeding, ongeremd eten, afweer gedrag, invloeden van ouder worden en medicatie, preventie en slikproblemen. Gabriëlle geeft tips over de benadering van mensen met dementie en het belang om iemand zoveel mogelijk zelf te laten doen. Ook gaat zij in op de inzet van hulpmiddelen en aanpassingen in huis.

De avond is voor mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen, professionals en andere geïnteresseerden. Aanmelden: mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297 – 230 280.

Op de foto: Aandacht voor voeding en ergotherapie bij dementie. Foto: aangeleverd.