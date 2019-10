3.500 Leerlingen klaar voor Techniekfestijn

Streek – Boren, timmeren, metselen en sleutelen. Meer dan 3500 leerlingen uit de gemeenten De Ronde Venen, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer kunnen niet wachten om deze technische vaardigheden in de praktijk te brengen op de Techniek Driedaagse. Van 5 tot en met 7 november barst het grootse techniekfestijn weer los op het terrein van FN Kempen aan de Oosterlandweg in Mijdrecht.

Ook regio Aalsmeer

De Techniek Driedaagse wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Ieder jaar breidt het festijn zich iets verder uit. “Wat dit jaar nieuw is, is dat we ook de regio Aalsmeer hebben toegevoegd’’, vertelt projectleider Karin Wateler vol trots. “In drie dagen tijd verwelkomen we meer dan vijfendertighonderd leerlingen voor het volgen van technische workshops onder begeleiding van meer dan honderd technische medewerkers van bedrijven en vrijwilligers.’’ Omdat het aantal leerlingen gegroeid is, moest de Techniek Driedaagse ook groeien in het aanbod van technische workshops. “Daarom hebben we dit jaar een groots Recycleplein aan ons aanbod toegevoegd’’, vervolgt Wateler. “Hier ervaren de leerlingen hoe ze plastic afval – zoals een bekertje – als grondstof kunnen gebruiken om iets moois te maken met een 3D-printer.’’

Wedstrijd en Open Avond

Als opmars naar de Techniek Driedaagse heeft TechNet Amstel & Venen een techniekwedstrijd uitgeschreven. ‘Bouw een zelf bewegend vervoersmiddel’ luidt de opdracht. Meer dan achttienhonderd leerlingen uit de hele regio zijn al weken met deze opdracht aan de slag. Ze werken aan innovatieve creaties als een ‘vliegende boot’ en een ‘auto met ballonaandrijving’.

Nieuwsgierig naar de bouwwerken? Tijdens de Open Avond op donderdag 7 november zijn alle bouwwerken te bezichtigen. Voor de vier voertuigen met de meest innovatieve techniek zijn prijzen beschikbaar. Bezoekers zijn die avond van 17.00 tot 20.30 uur van harte welkom in de loods van FN Kempen aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht.