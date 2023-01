‘Zang en Vriendschap’ zoekt projectzangers

Hoofddorp – Het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ (HMZV) roept projectzangers op om zich te melden voor het jubileumconcert op 30 september in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Zang en Vriendschap viert dan zijn 90 jarige bestaan met een groots concert waaraan – naast het koor zelf – ook de bekende bariton Raoul Steffani, sopraan Laetitia Gerards, pianist Jeroen Koopman hun medewerking verlenen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Roland Bosma.

Het muzikale programma staat stil bij zes perioden van 15 jaar vanaf de oprichting van het koor en daarbinnen bij gedenkdagen van Grieg, Mozart, Brahms en Beethoven, maar ook bij muzikale hoogtepunten van onder andere Paul Simon, Neil Diamond, The Beatles, Eric Clapton, Fats Domino en Leonard Bernstein.

Het wordt derhalve een bijzonder afwisselend maar ook uitdagend programma. Zang en Vriendschap, opgeluisterd met bovengenoemde solisten en musici, is zeer wel in staat om u op eigen kracht een hoogwaardig concert aan te bieden, maar stelt zangers met (enige) zangervaring graag in de gelegenheid om zich aan te sluiten en dit concert mee te beleven. Het koor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in gebouw ’De Jeugd van Gisteren’ aan de Beemsterstraat 4 in Hoofddorp. De repetities voor het jubileumconcert starten vanaf maandag 16 januari. Kijk voor verdere informatie, aanmelding en kosten op de website www.hmzv.net of Facebook.com/hmzv.net.

Foto: Kerstoptreden mannenkoor Zang en Vriendschap.