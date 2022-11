Waterwolftunnel lang weekend dicht

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland werkt in het weekend van 2 tot 5 december aan de Waterwolftunnel bij de N201. De provincie vervangt het computersysteem waarmee de Waterwolftunnel wordt bestuurd. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Waterwolftunnel in de Burgermeester Brouwerweg (N201) volledig afgesloten tussen de Fokkerweg (N232) en Legmeerdijk (N231). De toe- en afritten van de N201 naar de Middenweg en naar de Braziliëlaan zijn afgesloten van vrijdag 2 december 19.00 tot maandag 5 december 6.00 uur.

Omleiding

Verkeer vanaf de Middenweg wordt omgeleid via de Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar de Legmeerdijk. Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200600 of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.