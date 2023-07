Waterbeestjes vangen op Buitenplaats Leyduin

Vogelenzang – In het water stikt het van de leuke beestjes. Zaterdag 15 juli krijg je een schepnet, vergrootglas en een zoekkaart van de gids van Landschap Noord-Holland! Zo kun je de beestjes uit het water scheppen en ze bekijken als een echte onderzoeker. Samen met de gids ontdek je ook hoe ze heten! Wat dacht je van een waterschorpioen, een spinnende of geelgerande watertor of de gevaarlijk uitziende visetende libellelarven. En natuurlijk de enige giftige spin van Nederland, de waterspin! Pak een schepnetje en vissen maar! Je mag je vangst in een loeppotje doen. Dan kun je die kleine diertjes veel beter bekijken. Moet je eens kijken hoe bijzonder ze zijn…



Landschap Noord-Holland zorgt voor de netjes en loeppotjes. Maar je eigen netje meenemen mag natuurlijk ook! Neem een vriendje of vriendinnetje mee, dan is het nóg leuker! Trek laarzen aan of schoenen die tegen een stootje kunnen en kleding die vies mag worden

Ouders zijn uiteraard welkom en kunnen gratis mee.

Wanneer: zaterdag 15 juli van 10.00 tot 12.00 uur

Vertrekpunt: Juffershuis / Gasterij Leyduin; Tweede Leyweg 7; 2114 BG Vogelenzang

Zin om mee te gaan? Aanmelden op www.gaatumee.nl

Foto: Waterbeestjes scheppen. Dutchphoto