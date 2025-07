Wat mag wel en wat niet in de Dorpsstraat?

Mijdrecht – De Dorpsstraat is duidelijk aangewezen als voetgangersgebied. Fietsen en bestemmingsverkeer voor laden en lossen zijn toegestaan. Brom- en snorfietsen zijn expliciet verboden. Maar hoe zit het met elektrische bakfietsen?

Op de foto: twee elektrische bakfietsen die ogenschijnlijk ‘legitiem’ doorrijden op een locatie die géén fietspad is. Volgens de bebording is dit een voetgangerszone, en dus géén doorgaande fietsroute. Toch is het een komen en gaan van (bak)fietsen, fatbikes en andere elektrische voertuigen.

Wat is het beleid van de gemeente op deze plek? Wordt er gehandhaafd, of is er sprake van gedoogbeleid? En hoe wordt bepaald wie er wél of niet mag rijden?

De gemeente De Ronde Venen laat desgevraagd weten: “Het centrum van Mijdrecht is een voetgangerszone, waarin fietsers te gast zijn en bevoorradend verkeer is toegestaan. Brommers en snorfietsen zijn niet toegestaan. Elektrische (bak)fietsen vallen onder de categorie fietsen. Het is dus toegestaan om met je elektrische bakfiets, je fatbike gebruik te maken van de voetgangerszone. Fietsers zijn wel te gast en moeten rekening houden met voetgangers. Er is geen sprake van venstertijden: bevoorradend verkeer mag de gehele dag het centrum in. Op brommers en snorfietsen kan worden gehandhaafd.”

Bakfietsmoeders en -vaders zijn te gast in de Dorpsstraat en moeten rekening houden met voetgangers. Foto: Wilco de Vries.