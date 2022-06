Wandelen met boswachter door Ronde Hoep

Amstelland – Tijdens de Amstellanddag op zondag 12 juni neemt de boswachter van Landschap Noord-Holland belangstellenden mee om 11.00 uur en om 14.00 uur voor een unieke wandeling door het schitterende open landschap van de Ronde Hoep. Vanaf de Polderweg wordt gewandeld tussen de vogels, in het klassieke veenweidelandschap. Een bijzondere kans om dat ene stukje van het midden van de polder te bekijken.

Al wandelend vertelt de boswachter over het ontstaan van de polder en de bijzondere natuur. In het historische landschap van de Ronde Hoep broeden veel weidevogels als grutto, tureluur en slobeend. Die hebben inmiddels kuikens en met wat geluk zijn deze te zien. Vertrekpunt is de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel, 200 meter ten oosten van de boerderij op nummer 32, bij het hek van Landschap Noord-Holland. De wandeling duurt ongeveer twee uur en deelname is gratis. Ter plekke aanmelden. Neem een verrekijker mee en trek wandelschoenen of laarzen aan. Kijk voor meer praktische informatie op: www.gaatumee.nl

Foto: Dutchphoto