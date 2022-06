VVD op bezoek bij Boerma Instituut

Aalsmeer – De VVD heeft van nature een sterke binding met het ondernemerschap en bezoekt daarom regelmatig ondernemers in Aalsmeer of Kudelstaart. Dit keer was de fractie te gast bij het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk. Als je langs de Legmeerdijk de gemeente Aalsmeer in rijdt, kun je het haast niet missen, het markante gebouw van het Boerma Instituut. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in dat gebouw? Dat zullen veel inwoners minder snel kunnen vertellen. Bij het bezoek van de VVD-fractie aan deze ondernemer(s) werd het haarfijn uit de doeken gedaan.

Het Boerma Instituut, ook wel International Floral Design School Holland genoemd, is een privaat opleidingsinstituut in de bloemensector. De VVD fractie werd gastvrij ontvangen door Jacqueline Boerma. Het Boerma Instituut is een echt familiebedrijf, vertelt ze. Naast het feit dat ze directrice is, is zij ook docent bloemsierkunst, evenals haar zoon Mike Boerma. Daarnaast werkt zoon Axel in het bedrijf, die onder andere verantwoordelijk is voor de webshop. De ouders van Jacqueline zijn het bedrijf gestart in 1980 op deze locatie en in de loop der tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend opleidingsinstituut, niet alleen voor Nederlandse cursisten, maar ook voor tal van buitenlandse studenten.

De fractie krijgt een rondleiding door het bedrijf en een kijkje achter de schermen. Naast de diverse vakopleidingen in het Nederlands of Engels ter plaatse, worden er ook workshops, masterclasses en demonstraties gegeven. Maar je kunt ook privélessen in bloemschikken of online cursussen volgen. De fractie vond het weer een geslaagd bedrijfsbezoek bij wederom een uniek Aalsmeers bedrijf. Dirk van der Zwaag, fractievoorzitter van de VVD Aalsmeer zegt trots te zijn op dit soort ondernemers. “Een uniek familiebedrijf, niet alleen bezocht door studenten uit Nederland, maar vanuit de hele wereld.”