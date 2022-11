Voorstelling ‘Kom je spelen?’ in Poppentheater

Amstelland – Irene Laros en Willem de Jong staan altijd garant voor prachtige kleurrijke en humorvolle voorstellingen. Na De Wolkenfabriek, Reus Ribus en het Nieuws van Gisteren komen gaan zij nu in première met ‘Kom je Spelen?’ Met live gemaakte projecties en grote speelfiguren komt Irene in een wereld waarin alles mogelijk is. Een spierbundel wil met haar dansen, roze manen moeten worden gekamd en een enorm konijn wil per se een belangrijke schat vinden. Hoe belangrijk? Kom je spelen?

Te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 20 november om 14.30 uur. Kaarten reserveren kan via de website: www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.